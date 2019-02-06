2019-02-06T13:57:04+03:00
Общество

Мэрия: Ярмарку в Саратове перенесли на воскресенье по просьбам торговцев

Причина переноса — «Лыжня России»
Екатерина Семенова
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Театаральная площадь в СаратовеТеатаральная площадь в СаратовеФото: Александр Уриевский
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Сельскохозяйственная ярмарка на Театральной площади в Саратове перенесена на воскресенье, 10 февраля.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе администрации города, это связано с многочисленными просьбами от предпринимателей.

Как оказалось, производители сельхозпродукции в субботу рассчитывают также поучаствовать в «Лыжне России», которая пройдет в Базарно-Карабулакском районе. В связи с этим не смогут приехать в Саратов.

Перенос ярмарки будет разовым, далее она вновь будет проходить в субботу.

Напомним, в последние несколько дней активисты приглашают жителей Саратова на акцию протеста, которая была запланирована именно на воскресенье, 10 февраля. Теперь организаторам митинга поступило уведомление об отказе проводить его на Театральной площади.

При этом в мэрии подтвердили, что на субботу никаких мероприятий на Театральной площади не запланировано.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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