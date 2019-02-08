2019-02-08T15:41:17+03:00
Общество

В Саратове пройдет нетрадиционная воскресная ярмарка

Обычно она проходит в субботу
Дарья Вострикова
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В воскресенье, 10 февраля, с 08:00 до 16:00 на Театральной площади пройдет очередная сельскохозяйственная ярмарка.

Там можно будет купить мясо, овощи, молоко и хлеб местных производителей.

Обычно мероприятие проходит в субботу, но на этой неделе мэрия решила изменить традициям и перенести ее на другой день.

Как сообщили «КП-Саратов» в городской администрации, причина тому — просьбы предпринимателей, которые хотят попасть на «Лыжню России». Это состязание как раз проводится в субботу.

В связи с этими изменениями ранее анонсированный митинг на Театральной площади, как заявляла мэрия, будет несанкционированным.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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