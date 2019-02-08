2019-02-08T15:22:03+03:00
Общество

Мэрия напомнила саратовцам об ответственности за участие в митинге на Театральной

Организатор предлагает собраться в воскресенье в 13 часов
Екатерина Семенова
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Театральная площадь СаратоваТеатральная площадь СаратоваФото: Александр Уриевский
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Мэрия Саратова предупредила жителей об ответственности за участие в митинге на Театральной площади.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, ранее поступила заявка о проведении акции протеста. Она была запланирована на 10 февраля в 13 часов.

Однако, как заявляют в мэрии, именно на этот день перенесли сельхозярмарку, которая обычно проходит в субботу. Поэтому инициаторам митинга предложили отправиться на окраину города — в сквер Мюфке в Солнечном-2.

- Организатор отказался довести до сведения участников акции информацию, что он, как устроитель, не выполнил требование закона о публичных мероприятиях, тем самым подвергая людей возможному привлечению к ответственности, — подчеркнули в мэрии.

Поэтому теперь, отметили чиновники, участникам митинга на Театральной площади грозит наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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