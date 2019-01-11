Мэра Саратова заметили утром в переполненном трамвае
Мэр Саратова Михаил Исаев сегодня, 11 января, продолжил практику поездок на работу на общественном транспорте.
В пятницу он решил добираться до мэрии из Ленинского района на трамвае №11. Фото главы города в салоне запечатлели пассажиры электротранспорта и выложили в соцсети.
Напомним, накануне Михаил Исаев добирался из Ленинского района на автобусе №6 и потратил на это два часа 15 минут. Он рассказал корреспонденту «КП-Саратов», зачем это делает.
Позавчера, 9 января, Исаев стоял в пробках на автобусе из Заводского района.
Практику поездок из разных частей города Исаев пообещал продолжить.
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