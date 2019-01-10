2019-01-10T10:01:03+03:00
Общество

Мэр Саратова снова добирался на работу в обычном автобусе

Михаил Исаев рассказал «КП-Саратов» об огромных пробках в городе
Александр Уриевский
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Мэр Саратова Михаил Исаев по утрам на работу ездит на автобусеМэр Саратова Михаил Исаев по утрам на работу ездит на автобусеФото: Екатерина Семенова
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Мэр Саратова Михаил Исаев 10 января поделился с корреспондентом «КП-Саратов» впечатлениями от утренней поездки на автобусе из Ленинского района города. На работу утром, как и накануне, мэр добирался в компании своих подчиненных и районных чиновников.

Михаил Исаев сообщил, корреспонденту «КП-Саратов» что у него очень мало времени для разговора – начинается деловая встреча. Как и накануне, когда глава города опоздал из-за пробок в Заводском районе на собственный брифинг, лишнего времени не осталось и сегодня. Дорога из Ленинского района на автобусе маршрута № 6 заняла у Исаева 2 часа 15 минут.

- Михаил Александрович, вы сегодня снова пытались доехать на работу в мэрию на общественном транспорте? — поинтересовался корреспондент «КП-Саратов».

- Почему пытался? Я проехал. С Ленинского района - 2 часа 15 минут. Огромная пробка, Ленинский район, Стрелка, 1-я Дачная, Саперная. Авария на Дачной. Длительность маршрута большая, салон полный, — вздохнув, поделился Михаил Исаев.

Как оказалось, мэр снова передвигался в автобусе маршрута № 6, а не в самом популярном, № 11. Вчера, 9 января, именно на «шестерке» Исаев ехал на работу с Заводского района. Глава города пообещал продолжить свои поездки через 10-балльные саратовские пробки из других частей города.

- Сегодня утром увидел «шестерку», предложил снова на нем поехать. Проеду еще Кировский район, Юбилейный, Октябрьский с Агафоновки, за эти дни, чтобы посмотреть, как по нашим маршрутам ездят.

Вы знаете, что мы заказали и будем обсуждать и утверждать дорожно-транспортную схему, в том числе, и для этого я добираюсь на работу автобусами.

Вчера я стоял в заторе на Орджоникидзе, мы там и летом стоим в пробках. На проспекте 50 лет Октября, неважно каким маршрутом ехать, № 11 или № 6, все стоят на этом фрагменте в районе Стрелки. Дело даже не в расшивке и строительстве путепровода, а в логистике и комплексе мер. Потому что можно перескочить через мост на Стрелке, но мы упираемся в разное количество дорог. Здесь необходимо комплексные меры. А так проехал, в результате, да, — рассказал Михаил Исаев «Комсомолке».

Напомним, Саратов с прошлого года почти каждый будний день стоит в серьезных заторах. В сравнении даже с более крупными городами, вроде Казани или Самары, сервис Яндекс.Пробки фиксирует здесь гораздо чаще максимальные 10-баллов. Поездка на общественном транспорте в первый рабочий день нового, 2019 года, привела к тому, что мэр Саратова опоздал на брифинг, где собирался рассказывать журналистам о ситуации с уборкой города от снега.

Как сообщил главный метеоролог Саратовской области, Михаил Болтухин, в декабре – первой декаде января максимальное количество осадков – 156 мм – выпало в Саратове. Это рекордные показатели за 30 лет.

Пробки в Саратове приходилось растаскивать БТР Фото: Александр Уриевский

Пробки в Саратове приходилось растаскивать БТРФото: Александр Уриевский

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