Саратовчанка пригласила Михаила Исаева утром проехать с ней в трамвае №11

9 Янв. 2019 2019-01-09T12:52:24+03:00

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Жительница Саратова Елена Клепикова опубликовала в соцсети приглашение главе города Михаилу Исаеву и губернатору Валерию Радаеву проехать с ней утром на трамвае №11.

- В ответ на Ваши обращения к саратовчанам пересесть на общественный транспорт, разрешите Вас пригласить всего лишь один раз проехаться со мной на общественном транспорте из Солнечного в Заводской район (поверьте столько эмоций Вы не испытывали ни за какие ковришки), — написала горожанка (авторская орфография и пунктуация сохранены — прим. ред).

Она предупредила, что это, скорее всего, займет много времени.

- Как минимум часа 2,5-3, а то и 4, так что на работе разрешите Вам посоветовать предупредите заранее, что Вы опоздаете, как это делает весь Солнечный. Отбытие с Солнечного 1-й мкр в 06.45 это край, если нам повезет и будет ходить 11 трамвай, мы с Вами может быть «впихнёмся» и то, скорее всего не в первый, т.к. несколько проходят мимо из- за того, что там столько народу и у людей от пережатия глаза начинают вытекать, ну в третий уж поместимся (если трамваи не будут ходить, то я буду вынуждена извиниться за беспокойства и, что не смогу Вам показать прелести ГОРОДА, В КОТОРОМ ВЫ «управляете», т.к. мы в строну Сенного рынка вообще не сможем добраться раньше 12.00), — сообщила она.

Женщина при этом пообещала «развлекательную программу».

- Люди как собаки будут кидаться друг на друга, нецензурная брань ну и конечно же комплименты, думаю, понятно кому. Надеюсь на Ваше понимание, Вы примете мое приглашение и не сможете отказать Даме!!! P.S. Все расходы за данный аттракцион я беру на себя. Надеюсь, Вы не сможете отказать себе в таком удовольствие!!! — заявила Елена Клепикова.

В комментариях читатели поддерживают женщину.

Напомним, сегодня Михаил Исаев уже добирался до работы из Заводского района на автобусе и остался не слишком удовлетворен.