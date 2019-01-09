2019-01-09T09:54:37+03:00
Общество

Мэр Саратова опоздал на брифинг, потому что ехал на автобусе

Вечером с работы Исаев планирует поехать на автобусе через Ленинский район
Дарья Вострикова
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Мэр Саратова опоздал на работу после поездки на автобусеМэр Саратова опоздал на работу после поездки на автобусеФото: Дарья Вострикова
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Сегодня, 9 января, в здании городской администрации прошел брифинг по вопросам уборки снега.

Из-за пробок на дорогах мэр Михаил Исаев опоздал на его начало.

- Автобус был средней заполненности, 50–60 человек, движение было с небольшой скоростью. Час стояли от администрации Заводского района на Авиастроителей и где МРЭО до Т-образного перекрестка. Там суженная дорога. Вместе с главой Заводского района и заместителем по городскому хозяйству сели в 7:15 на конечной и вышли в 9:30 у Крытого рынка, — рассказал Михаил Исаев.

У мэра города по пути накопились замечания по расчистке выездов с жилых массивов, работе светофоров.

По его словам, Заводской район сегодня практически стоял, а не двигался в девятибалльных пробках.

Исаев сказал, что вечером поедет в Ленинский и Кировский районы, чтобы узнать, сколько едут горожане от дома до работы.

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