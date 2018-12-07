Министра природных ресурсов подозревают в списании 35 млн рублей

СЕГОДНЯ 18:55 2018-12-07T19:38:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В отношении министра природных ресурсов и экологии Саратовской области Дмитрия Соколова возбуждено уголовное дело о злоупотреблениях должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации.

- По версии следствия, в период с 2015 года, Соколов, занимая должность министра природных ресурсов и экологии региона, достоверно зная об образовавшейся у трех подведомственных областных государственных учреждений кредиторской задолженности по налогам и страховым взносам в сумме свыше 35 000 000 рублей, и не желая ее погашать, злоупотребляя своими должностными полномочиями, создал условия для полного прекращения хозяйственной деятельности этих учреждений с целью их последующего исключения налоговым органом из Единого государственного реестра юридических лиц, без проведения легитимной процедуры их ликвидации и уплаты указанной задолженности, – рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Используя должностные полномочия вопреки интересам службы, Соколов организовал увольнение работников трех областных государственных учреждений и вывод имущества из оперативного управления этих юридических лиц.

Впоследствии данное имущество было закреплено за вновь созданными по инициативе Соколова государственными автономными учреждениями с трудоустройством в них уволенного персонала.

Напомним, совсем недавно, 28 ноября, было возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя министра природных ресурсов и экологии. Его подозревают в том же преступлении — злоупотребление должностными полномочиями.

На пресс-конференции Соколова, которая прошла накануне, 6 декабря, министра спросили об уголовном деле на его первого зама. Соколов ответил, что эти вопросы следует направлять правоохранительным органам. Теперь правоохранительные органы направляют вопросы напрямую к министру.