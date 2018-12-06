Губернатор Радаев дал поручение разобраться с вырубкой лесополосы на Петровском тракте

СЕГОДНЯ 10:10 2018-12-06T10:10:34+03:00

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Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Соколов рассказал на пресс-конференции сегодня, 6 декабря, о недавнем случае уничтожения части лесополосы на Петровском тракте.

- Губернатор дал поручение разобраться. Недавно он, проезжая по Петровскому тракту, увидел, что снесли часть лесополосы. Я начал разбираться. Оказалось, одно местное СНТ провело себе водопровод, причем это все на частной земле. Прошли как мульчером через полосы. Документы переданы в прокуратуру, — отметил министр.

Дмитрий Соколов рассказал, что придорожные лесополосы вообще остались бесхозными после введения Земельного кодекса. Сегодня они не относятся ни к объектам дорожной инфраструктуры, ни к лесным насаждениям.

- Проблема назрела. Я выступал уже на федеральном уровне по этому поводу на совещании, но вопрос по-прежнему открыт. Есть отдельный Земельный кодекс, есть дорожный, а лесополос там нет. Они между оказались. Надо выходить на депутатов Госдумы в этом вопросе, — заметил Соколов.

По уголовному делу своего первого заместителя, Анатолия Колдаева, который обвиняется в коррупционном преступлении, министр ответил коротко.

- По уголовному делу на заместителя, комментировать я ничего не буду. Это все инициировали правоохранительные органы, поэтому обращаться надо к ним, — сказал Соколов.