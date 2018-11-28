2018-11-28T10:37:53+03:00
Происшествия

Чиновника минприроды Саратовской области заподозрили в вымогательстве денег для ветеранов

Он требовал средства с директора госучреждения
Екатерина Семенова
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В Саратовской области возбуждено уголовное в отношении первого заместителя министерства природных ресурсов и экологии.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

Следствие полагает, что тот в период с апреля 2017 года по сентябрь 2018 года, используя служебное положение, требовал от директора ГАУ передать средства для нужд совета ветеранов.

Руководитель учреждения перечислил сумму на банковскую карту консультанта отдела министерства.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ.

Расследование уголовного дела продолжается.

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