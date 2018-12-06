2018-12-06T10:25:56+03:00
Общество

Министр экологии Саратовской области поставит дома искусственную елку

Чиновник отметил, что пока активность по закупкам елок в лесхозах невысока
Александр Уриевский
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Министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Дмитрий СоколовМинистр природных ресурсов и экологии Саратовской области Дмитрий СоколовФото: Александр Уриевский
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Министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Дмитрий Соколов заявил на вопрос корреспондента «КП-Саратов», что лично он у себя дома поставит на новый год искусственную ель.

- Я еще лет десять назад купил хорошую, красивую искусственную елку. С тех пор муки выбора какое дерево взять на елочных базарах меня не беспокоят, они закончились. У меня елка зеленая до сих пор, иголочка к иголочке. Я каждый год ее сам собираю, — рассказал министр Соколов на пресс-конференции 6 декабря, отвечая на вопрос «КП-Саратов».

Министр предложил называть все деревья, которые продаются на Новый год, «елками, как в кино». При этом Соколов пояснил, что у нас в регионе чаще всего продают сосну обыкновенную и ель европейскую, она подороже. А также привозят в небольших количествах крымскую сосну, которую специально для этого выращивают в питомниках.

Дмитрий Соколов рассказал, что по информации из лесхозов, спрос от коммерческих структур на новогодние елки пока невысок.

- Мы готовы предложить столько, сколько попросят. А вот сколько нужно, чтобы продать все — это коммерческие риски предпринимателей. Грустно, конечно, видеть нераспроданные деревья 31 декабря, а также выброшенные на мусорку уже 2 января, — отметил Соколов.

Он рассказал, что не стоит огорчаться вырубке лишнего количества деревьев, поскольку большая их часть все равно не дожила бы до спелости.

- На 1 гектар сосновых насаждений мы высаживаем почти 4 тыс. сеянцев сосны. К возрасту спелости, а в нашем регионе это 120 лет, из этих тысяч остается около 200 деревьев. Происходит естественный отбор. Более слабые гибнут, выживают сильнейшие, — пояснил Дмитрий Соколов.

В заключении встречи с журналистами он поздравил их с наступающим Новым годом.

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