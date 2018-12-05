Сбитая поездом в Саратове девушка умерла
Во вторник, 4 декабря, в Саратове скончалась девушка, попавшая ранее под поезд.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе минздрава, смерть наступила ночью.
Напомним, 16-летняя девушка была тяжело травмирована составом 1 декабря при переходе железнодорожных путей в Заводском районе. Она была госпитализирована в 1-ю Горбольницу, но врачам не смотря на все усилия, не удалось спасти пострадавшую.
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