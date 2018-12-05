Сбитая поездом в Саратове девушка умерла

5 Дек. 10:03 2018-12-05T12:19:05+03:00

Врачи не смогли спасти жизнь начинающей модели Анастасии Т. Фото из соцсетей

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Во вторник, 4 декабря, в Саратове скончалась девушка, попавшая ранее под поезд.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе минздрава, смерть наступила ночью.

Напомним, 16-летняя девушка была тяжело травмирована составом 1 декабря при переходе железнодорожных путей в Заводском районе. Она была госпитализирована в 1-ю Горбольницу, но врачам не смотря на все усилия, не удалось спасти пострадавшую.

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