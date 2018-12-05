2018-12-05T12:19:05+03:00
Происшествия

Сбитая поездом в Саратове девушка умерла

Она скончалась вечером 4 декабря
Екатерина Семенова
Поделиться:
Врачи не смогли спасти жизнь начинающей модели Анастасии Т. Фото из соцсетейВрачи не смогли спасти жизнь начинающей модели Анастасии Т. Фото из соцсетей
Изменить размер текста:

Во вторник, 4 декабря, в Саратове скончалась девушка, попавшая ранее под поезд.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе минздрава, смерть наступила ночью.

Напомним, 16-летняя девушка была тяжело травмирована составом 1 декабря при переходе железнодорожных путей в Заводском районе. Она была госпитализирована в 1-ю Горбольницу, но врачам не смотря на все усилия, не удалось спасти пострадавшую.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

СМИ: В Саратове умерла сбитая поездом девушка

Она не слышала сигнала машиниста, потому что слушала музыку в наушниках

(подробнее)

СКР: Информация о смерти пострадавшей под поездом девушки не соответствует действительности

Врачи продолжают борьбу за жизнь 16-летней девушки

(подробнее)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Грузина могут выселить из Саратовской области за фиктивный брак
«КВС» ведет борьбу с незаконными подключениями
В Саратове за похищение телевизора задержан еще один рецидивист
Водитель врезавшегося в поезд автобуса в Озинках переведен в СИЗО
В Саратове за кражу из гаража задержан рецидивист
В Саратове выбрали самые новогодние магазины
Психолого-педагогическая программа из Саратова рекомендована Федерацией психологов
Водителей в Саратове не будут штрафовать за «шипы»
В Саратове приставы арестовали меха за долги
В Романовском районе задержали подозреваемую в грабеже
Радаев передал районам дорожную технику, кареты «скорой помощи» и школьные автобусы
Начальник ГИБДД раскритиковал саратовских родителей за экономию на детских креслах
В Ртищевском районе задержали угонщика
В Саратове задержали мужчину ограбившего разносчицу газет
Дмитрий Медведев хорошо оценил работу депутатов Госдумы
Саратовскому гордепу не понравилась песня Last Christmas в видеоролике к Новому году
В Саратове водитель иномарки на пешеходном переходе сбил женщину с грудничком
В Саратове ограничат парковку, чтобы жители привыкли
В Саратовской области сократилось число жертв ДТП
ДТП с шестью ранеными на новом саратовском мосту. Подробности
В Саратовской области ожидается сильное обледенение
Следователи устанавливают причины гибели мужчины на пожаре в Турковском районе
Закон об увеличении прожиточного минимума саратовская дума рассмотрит не ранее февраля
Более 500 саратовцев не поедут в новогодний отпуск из-за долгов за тепло