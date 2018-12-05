Сбитая поездом в Саратове девушка умерла

СЕГОДНЯ 10:03 2018-12-05T10:41:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 4 декабря, в Саратове скончалась девушка, попавшая ранее под поезд.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе минздрава, смерть наступила ночью.

Напомним, 16-летняя девушка была тяжело травмирована составом 1 декабря при переходе железнодорожных путей в Заводском районе. Она была госпитализирована в 1-ю Горбольницу, но врачам не удалось спасти пострадавшую.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

СМИ: В Саратове умерла сбитая поездом девушка

Она не слышала сигнала машиниста, потому что слушала музыку в наушниках

(подробнее)

СКР: Информация о смерти пострадавшей под поездом девушки не соответствует действительности

Врачи продолжают борьбу за жизнь 16-летней девушки

(подробнее)