В Заводком районе девушка в наушниках попала под поезд
Она не слышала сигналов машиниста
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В Заводском районе Саратова девушка попала под поезд.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», ЧП произошло в районе завода тяжелых зуборезных станков на улице Омская.
По предварительной версии, 16-летняя девушка переходила через рельсы и на ней были надеты наушники, поэтому предупреждающих сигналов машиниста она не слышала.
Пострадавшую госпитализировали с тяжелом состоянии.