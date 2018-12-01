2018-12-01T17:43:58+03:00
Происшествия

В Заводком районе девушка в наушниках попала под поезд

Она не слышала сигналов машиниста
Екатерина Семенова
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В Заводском районе Саратова девушка попала под поезд.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», ЧП произошло в районе завода тяжелых зуборезных станков на улице Омская.

По предварительной версии, 16-летняя девушка переходила через рельсы и на ней были надеты наушники, поэтому предупреждающих сигналов машиниста она не слышала.

Пострадавшую госпитализировали с тяжелом состоянии.

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