В Заводком районе девушка в наушниках попала под поезд

СЕГОДНЯ 17:43 2018-12-01T17:43:58+03:00

Она не слышала сигналов машиниста

Изменить размер текста: A A

В Заводском районе Саратова девушка попала под поезд.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», ЧП произошло в районе завода тяжелых зуборезных станков на улице Омская.

По предварительной версии, 16-летняя девушка переходила через рельсы и на ней были надеты наушники, поэтому предупреждающих сигналов машиниста она не слышала.

Пострадавшую госпитализировали с тяжелом состоянии.