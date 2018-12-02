СКР: Информация о смерти пострадавшей под поездом девушки не соответствует действительности
В Южном следственном управлении на транспорте СКР сообщили, что сбитая поездом в Саратове девушка жива.
Ранее СМИ со ссылкой на Южное СУ на транспорте СК РФ сообщили о том, что пострадавшая скончалась в больнице.
- Это не соответствует действительности. Девушка жива, за ее жизни борются врачи в ГУЗ Городская клиническая больница № 1 им. Ю. Я. Гордеева. У нее открытая черепно-мозговая трамва, помимо прочих повреждений. Проведена операция, сейчас девушка в реанимации. Состояние очень тяжелое, но она жива, -— сообщил корреспонденту «КП-Саратов» представитель Южного СУ СКР на транспорте.
Напомним, ЧП произошло утром 1 декабря в Заводском районе Саратова на переезде у завода зуборезных станков. По предварительной информации, девушка была в наушниках и не слышала сигналы, которые подавал машинист.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Заводком районе девушка в наушниках попала под поезд
Она не слышала сигналов машиниста (подробнее)