2018-12-02T11:29:43+03:00
Происшествия

СКР: Информация о смерти пострадавшей под поездом девушки не соответствует действительности

Врачи продолжают борьбу за жизнь 16-летней девушки
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В Южном следственном управлении на транспорте СКР сообщили, что сбитая поездом в Саратове девушка жива.

Ранее СМИ со ссылкой на Южное СУ на транспорте СК РФ сообщили о том, что пострадавшая скончалась в больнице.

- Это не соответствует действительности. Девушка жива, за ее жизни борются врачи в ГУЗ Городская клиническая больница № 1 им. Ю. Я. Гордеева. У нее открытая черепно-мозговая трамва, помимо прочих повреждений. Проведена операция, сейчас девушка в реанимации. Состояние очень тяжелое, но она жива, -— сообщил корреспонденту «КП-Саратов» представитель Южного СУ СКР на транспорте.

Напомним, ЧП произошло утром 1 декабря в Заводском районе Саратова на переезде у завода зуборезных станков. По предварительной информации, девушка была в наушниках и не слышала сигналы, которые подавал машинист.

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