СМИ: В Саратове умерла сбитая поездом девушка

СЕГОДНЯ 10:36 2018-12-02T11:24:37+03:00

Она не слышала сигнала машиниста потому что слушала музыку в наушниках

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Госпитализированная в тяжелом состоянии 16-летняя девушка скончалась в больнице, не смотря на усилия медиков. Это случилось накануне вечером. Об этом сообщили ряд СМИ со ссылкой на Южное следственое управление СКР на транспорте.

Напомним, что ЧП произошло 1 декабря в 10:40 на железнодорожном переезде у завода зуборезных станков по улице Омская. Машинист не успел остановить пассажирский поезд № 368 «Киров-Кисловодск», а девочка, по предварительным данным, не слышала подаваемым им сигналов.

По предварительной версии, она слушала музыку в наушниках поэтому не слышала гудков.

Проводится проверка всех обстоятельств происшествия, опрошены машинист и родственники девушки.