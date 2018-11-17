2018-11-17T14:33:55+03:00
Происшествия

Поезд протаранил автобус в Саратовской области. Подробности

Все погибшие граждане Узбекистана, а двое выживших из Казахстана
Тимур Гадеев
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Как мы уже сообщали сегодня примерно в 12:00 на нерегулируемом железнодорожном переезде грузовой поезд протаранил автобус Mersedes.

В автобусе с казахскими номерами находились 7 человек. В результате столкновения 4 человека в автобусе погибли сразу, еще трое были госпитализированы. Однако в дороге, женщина, которую вытаскивали из автобуса сотрудники МЧС региона с помощью специальных средств – умерла по дороге в больницу.

Очевидно, что виновным в столкновении с поездом был водитель автобуса, который пытался проскочить пути перед самым поездом на красный сигнал светофора.

ДТП с поездом и автобусом под Озинками Фото: Фото очевидцев

ДТП с поездом и автобусом под ОзинкамиФото: Фото очевидцев

- Автобус ехал из Казахстана в сторону России, – рассказала «КП-Саратов» Антонина Галяшкина, глава Озинского района. – По словам очевидцев, светофор работал нормально и на момент столкновения горел запрещающий для автомобилей сигнал. В автобусе ехали 7 человек. Пять из них граждане Узбекистана – именно они все и погибли. А водитель и пассажир, которые сидели впереди, это – граждане из Казахстана и они единственные, кто остался в живых.

ДТП под Озинками Фото: Фото очевидцев

ДТП под ОзинкамиФото: Фото очевидцев

Сейчас двое выживших находятся в Озинской районной больнице, они в сознании, им оказывается необходимая помощь. Ожидается прибытие санавиации из Саратова. Как рассказали районные медики, в случае если понадобится дополнительная медпомощь двоих пострадавших доставят в областной центр.

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