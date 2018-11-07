2018-11-07T08:39:43+03:00
Общество

Мэрия Саратова удивлена планами снести склады Рейнеке

Объект является памятником регионального значения
Екатерина Семенова
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Администрация Саратова прокомментировала ситуацию со складами Рейнеке.

Как сообщил «КП-Саратов» замглавы мэрии по градостроительству и архитектуре Антон Корнеев, объект является памятником регионального значения и охраняется государством.

- В отношении данного объекта разработана граница территории на расстоянии 150 м от которой располагается защитная зона. Также действующими правилами землепользования и застройки установлены ограничения по застройке в центральной части города в целях сохранения объектов культурного наследия, — подчеркнул чиновник.

Фактически это означает запрет на высотную застройку в исторической части города.

- Поэтому странно предполагать, что здание XIX века может быть снесено, а на его месте появится очередная высотка, — отметил Антон Корнеев.

Он напомнил, что земельные участки на пересечении улицы Горького и Рабочего переулка находятся в собственности «РОСИЗО», и саратовский филиал проводит на территории складов Рейнеке регулярные мероприятия.

- С точки зрения градостроительства и полномочий муниципалитета в этом вопросе мы делаем все возможное, чтобы сохранить облик Саратова единым и гармоничным. Сотрудники администрации могли бы проконсультировать заинтересованных в данном вопросе, однако в городские профильные ведомства с этим вопросом никто не обращался, — сообщил Антон Корнеев.

Напомним, накануне появилась информация, что компания «Дом.рф» просит минкульт России передать им земельные участки под складами под жилищное строительство. Темой занялся депутат Госдумы Николай Панков, который заявил о недопустимости отдавать памятник исторического наследия под застройку.

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