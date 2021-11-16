В Энгельсе вынесли приговор женщине, которая выбросила своего новорожденного в мусорку

Женщину, выкинувшую своего ребенка в мусорку, быстро нашли Фото: СУ СКР по Саратовской области

Суд в Энгельсе приговорил к двум годам лишения свободы в колонии-поселении 35-летнюю женщину, которая выбросила своего новорожденного ребенка в пакете на мусорку. Собранные следователями СУ СКР доказательства позволили суду признать ее виновной в покушении на убийство своего ребенка.

Утром 9 июля 2021 года случайная прохожая у дома № 95-а по проспекту Фридриха Энгельса обратила внимание на обьемный пакет в мусорном баке, из которого доносились звуки. В нем оказался новорожденный младенец, ребенок был еще жив, вызванная прохожей «скорая» успела доставить малыша в больницу. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Следователями СК вместе с полицейскими провели целый комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Благодаря правильно выдвинутым следственным версиям, их оперативной проверке, а главное - плотной работе с населением и опросам, далось установить личность женщины, которая избавилась от младенца.

На месте, где нашли младенца Фото: СУ СКР по Саратовской области

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СУ СКР, 35-летняя жительница Энгельса ранним утром 9 июля 2021 года родила ребенка. Она не обращалась, за медицинской помощью, бригаду скорой помощи вызвать не стала. У нее уже были несколько детей, и она решила, что очередного прокормить и воспитать не сможет. Поэтому она решила избавиться он него.

- Завернув младенца в плед, этот сверток она поместила в пакет и оставила его у дома № 95-а по проспекту Фридриха Энгельса, где его позже вовремя обнаружила прохожая, - сообщили в СКР. Ранее утверждалось, что «участок открытой местности», где нашли пакет - мусорка, куда мать выбросила ребенка.

Приговор матери-кукушке вынесен с отсрочкой исполнения до достижения младшим ребенком 14-летнего возраста.

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

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