Выкинувшая новорожденного в мусорку жительница Энгельса оказалась матерью нескольких детей

Фото регионального СУ СК

Следователям Энгельса Саратовской области удалось найти женщину, которая выкинула новорожденного ребенка в мусорку. На неё завели дело о покушении на убийство матерью младенца.

Напомним, 9 июля жительница Энгельса, проходя мимо мусорных баков возле дома №95 на улице Фридриха Энгельса, услышала детский плач. Заглянув в мусорку, женщина нашла там полиэтиленовый пакет с ребенком. Горожанка позвонила в 112. Младенца забрали в энгельсскую детскую больницу. На удивление, с малышом всё в порядке. В тот же день следователи начали поиски нерадивой матери, а запись с камер видеонаблюдения, на которой запечатлен инцидент, выложили в сеть.

Поисками подозреваемой занимались работники регионального СУ СК, уголовного розыска областного МВД и городской полиции. Ею оказалась 35-летняя мать нескольких детей. Нагуляв ещё одного ребенка, она не захотела заниматься его воспитанием и, родив дома, решила выкинуть его.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения для подозреваемой. Следователи также посетят её квартиру, чтобы проверить условия проживания детей женщины

- Помимо этого, будет дана правовая оценка действиям органов системы профилактики в части полноты и своевременности контроля за семьей подозреваемой, - уточнили в пресс-службе регионального СУ СК.

Расследование уголовного дела продолжается.

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