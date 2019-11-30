2019-11-30T20:35:32+03:00
Происшествия

Под Саратовом дети нашли вмерзший в лед труп новорожденной девочки

Тело изо льда извлек местный рыбак
Екатерина Семенова
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Тело новорожденной девочки нашли вмерзшим в лед. Фото СУ СКР по Саратовской областиТело новорожденной девочки нашли вмерзшим в лед. Фото СУ СКР по Саратовской области
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В Красном Куте Саратовской области найден труп младенца.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело новорожденной девочки обнаружено вмерзшим в лед на реке Еруслан.

Днем 30 ноября тело обнаружили игравшие поблизости дети, около дома №4 по Заречному переулку. Они позвали на помощь, и рыбак с помощью подручных средств, извлек мертвого младенца изо льда реки Еруслан.

На место оперативно выехали полицейские, следователи СУ СКР региона. Сейчас проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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