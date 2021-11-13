В Саратове тушить пожар в типографии мешала нехватка гидрантов и сильный ветер

Сейчас пожар в типографии потушен

Сегодня, 13 ноября, в Ленинском районе Саратова произошел достаточно крупный пожар. Его тушение осложняли сильный ветер и недостаток работающих гидрантов. К счастью, обошлось без жертв.

Напомним, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 11:17. Горело здание типографии, расположенное по адресу проспект 50-лет Октября, 109. Это трехэтажное здание с бетонными стенами и металлоконструкциями на крыше. Рядом находится завод приемно-усилительных ламп.

Крыша здания была объята огнем

Очевидцы сообщили, что пламя было издалека: соцсети Саратова завалило видео и фото с места ЧП. Густой белый дым и вовсе был виден по всему району.

Пожарные прибыли на вызов за пять минут, однако к тому времени площадь пожара уже достигла 700 квадратных метров, пожару был присвоен вызов № 2, в тушении участвовали 12 расчетов. В дальнейшем площадь очага выросла до 850 квадратов. Сложность пожара была повышена до третьего вызова, что для специалистов означает сложную обстановку, требующую прибытия дополнительных сил.

Содействие пожарным также оказали сотрудники Росгвардии. Получив сообщение о пожаре, они прибыли на место и взяли под охрану район пострадавшего предприятия

Трудность для специалистов составляла пасмурная погода: порывы ветра достигали 18 метров и разносили пламя. Также ситуацию осложнял недостаток работающих пожарных гидрантов в районе инцидента либо низкий напор воды в них. Тем не менее, специалисты справились с задачей.

В 12:56 очаг пожара был локализован. В 13:20 пожар потушили, обошлось без пострадавших. На месте работали 22 единицы пожарно-спасательной техники, 112 человек личного состава, о чем сообщает региональное управление МЧС.

Ущерб предстоит подсчитать

Причина возгорания на данный момент уточняется.

Стоит отметить, что это уже второй крупный пожар в Саратове за последние дни. Ранее загорелось историческое здание бывшей гостиницы «Россия» на проспекте Кирова. Если его не удастся восстановить, это станет большой потерей для Саратова.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.