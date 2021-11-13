На проспекте 50 лет Октября горит здание типографии

Столб дыма видно издалека

Сегодня, 13 ноября, на проспекте 50 лет Октября загорелось здание типографии, ГУ МЧС региона сообщили подробности инцидента.

В 11:17 дежурному поступил сигнал о возгорании по адресу проспект 50 лет Октября, 109. Горит трехэтажное здания типографии, площадь на данный момент уточняется. Очевидцы присылают с места событий кадры, на которых видно пламя и столб густого дыма.

По уточненным данным, площадь пожара достигла 700 квадратных метров. Огонь тушат 12 пожарных бригад.

Пожарно-спасательные подразделения работают по 2 номеру.

Пожар продолжается в данную минуту

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