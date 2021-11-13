В Саратове потушили пожар на крыше типографии в Ленинском районе

Возгорание сейчас ликвидировано

Сегодня, 13 ноября, был потушен пожар в типографии в Ленинском районе Саратова. У здания горела крыша, площадь пожара достигала 850 квадратных метров, как сообщает ГУ МЧС.

Напомним, сообщение о возгорании поступило в 11:17. Горело трехэтажное здание типографии по адресу проспект 50 лет Октября, 109. Очаг располагался на крыше.

В 12:56 огонь удалось локализовать. В 13:20 пожарные сообщили о ликвидации огня. Пострадавших нет.

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