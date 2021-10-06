В Саратове 11-летняя девочка вела трансляцию своего падения из окна

Девочка вела трансляцию в соцсети

У региональных следователей неделя началась нервно. Не успела отгреметь история с изнасилованными шваброй заключенными в ОТБ-1 областного УФСИН (ночью завели первое уголовное дело), как в Саратове из окна «выпала» школьница. В соцсети ребенок вел трансляцию последних, как ему казалось, минут своей жизни.

На видео 11-летняя девочка в 2:50 ночи сидит на подоконнике квартиры дома на Перспективной. Высунув ноги в открытое окно, школьница нервно смеется и говорит о том, что начинает обратный отсчет:

- Ой, сейчас как прыгну! Весело будет. Приглашаю всех на мои похороны!

Несколько минут девочка сидит на подоконнике, отвечает комментаторам из чата трансляции и напоминает, сколько осталось времени. Под трансляцией молодой человек, зарегистрированный под именем Алексей Капитонов, призывает школьницу поскорее прыгнуть:

- Прыгай. Давай. Хаха.

Одному из комментаторов произошедшее показалось забавным

Когда пять минут подходят к концу, девочка прощается:

- О, ну всё, давайте. Пока, - говорит школьница, но прыгнуть сразу не может, - Так, - берет себя в руки, - раз, два… - и прыгает. На записи слышен короткий крик, секунда тишины и звук падения.

- О, прикольно, - комментирует Алексей.

Согласно информации со страницы ребенка в соцсети, девочку зовут Лера. Она учится в 57-й школе. В статусе у неё стоит: «Самое ужасное, когда тебе всего 11, а ты уже настолько разочаровалась в жизни». В комментариях под постами в различных сообществах школьница писала об избиениях и непонимании со стороны родителей (также Лера затрагивала тему непринятия сексуальной ориентации).

В соцсети девочка писала о непонимании и жестокости родителей

Через несколько минут после произошедшего в комнату вбегают родители девочки. У быстро выглянувшей в окно матери начинается истерика. Мужчина пытается её успокоить и вызывает скорую.

- Сейчас устанавливаются обстоятельства получения множественных травм девочкой в Ленинском районе, - подтвердили информацию о произошедшем в региональном СУ СК. Также проверку начала и прокуратура.

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