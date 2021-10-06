Семья выпавшей из окна в Саратове девочки считалась благополучной

Прокуратура Саратовской области начала проверку по инциденту с падением школьницы из окна: 11-летняя девочка выпала из окна многоэтажного дома и получила множественные травмы.

Напомним, трагедия произошла сегодня около 2:50, 6 октября, из окна квартиры на девятом этаже дома на улице Перспективной упала 11-летняя девочка. В момент падения ребенок вел трансляцию в сети.Сейчас ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Следственные органы проводят проверку. Семья ребенка числилась благополучной, ранее в поле зрения органов опеки не попадала.

Напомним, ранее Татьяна Загородняя заявила о создании в Саратовской области комиссии для борьбы с детским суицидом.

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