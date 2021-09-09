Агрессивная жительница Балакова устроила часовую истерику в такси

Жительница Балакова напала на таксиста

Сегодня, 9 сентября, в одно из сообществ Балакова Саратовской области в соцсети выложили видео, на которых запечатлена сцена скандала пассажирки такси с водителем. Женщина на протяжении часа отказывалась выходить из машины.

Автор поста пишет, что инцидент произошел 7 сентября:

- Женщина вызвала такси, по приезде её не устроило, что таксист встал у соседнего подъезда, так как ближе места не было. Начала скандалить и таксист (в спокойном тоне) отказался её везти, после чего началась истерика со стороны пассажирки.

Водитель снял произошедшее на телефон

На записи видно, как горожанка агрессивно бросается на начавшего снимать её неадекватное поведение таксиста. После этого она говорит о том, что у неё травма позвоночника.

Спустя некоторое время женщина начала звонить своему молодому человеку:

Агрессивная пассажирка звонила знакомым

- Зай, ну ты придешь, ты, блин?... Да не выйду, ты понимаешь?! – кричит она в трубку и начинает плакать.

Даже по прибытии полиции жительница Балакова отказывалась выходить из машины, рассказывает автор поста. Уговорить покинуть автомобиль её смогли только пришедшие знакомые. Одному из них, мужчине, женщина некоторое время продолжала говорить, что не выйдет, параллельно пытаясь и дальше кидаться на таксиста с угрозами и оскорблениями:

Женщина кидалась на водителя

- Перед богом ответишь, урод, понял? Ты увидишь, ты потом вспомнишь. Вся твоя родня, мама, папа, кто у тебя родня, понял, урод?

Комментаторы поддержали таксиста и выразили недоумение по поводу поведения горожанки. Многие отметили, что у женщины может быть какое-либо психическое расстройство. Некоторые же, напротив, обратили внимание на некоторые детали, которые могли бы полностью изменить картину произошедшего. Так, Алиса Перова пишет:

- У девушки истеричное состояние с самого начала видео. Вопрос к автору: что было до того, как он «удобно» включил камеру? Зачастую водители такси доводят пассажиров грубостью, а когда начинаются проблемы у них - тут же врубают камеру. Так было с глухонемым, который решил подзаработать, а потом на полпути решил высадить пассажиров, - вспоминает девушка произошедшую недавно в Энгельсе историю. - Почему обрезано видео на 32-34 секундах? Прям видно, что сначала она говорит спокойно, а потом резко у нее становится красное истеричное лицо, и она кидается. Что сказал ей таксист в этот обрезанный участок?

Товарищам женщины удалось уговорить её выйти

С этим мнением не соглашается Людмила Вилкова. Она отмечает, что вне зависимости от того, что мог сказать или сделать таксист, поведение запечатленной на видео женщины неадекватно:

- Многие имеющие такие заболевания считают, что они здоровы, и отказываются пить таблеточки, и по факту имеют вот такие срывы, - пишет горожанка, отмечая, что более спокойный человек, если бы его что-то не устроило, просто написал бы жалобу.

Напомним, саратовцы и раньше были склонны к агрессивному поведению в такси. Так, 24 февраля прошлого года супружеская пара напала на саратовского таксиста Алексея Горохова. 36-летнего мужчину возмутило то, что водитель отказался везти ребенка без детского кресла. Саратовца оштрафовали на 10 тысяч рублей.

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