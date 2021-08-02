Жительница Энгельса при детях обматерила и избила таксиста-инвалида

Яростная Ольга напала на таксиста

В Энгельсе Саратовской области пассажирка избила таксиста-инвалида. Видео, на котором запечатлен инцидент, распространяют в федеральных Telegram-каналах.

В машину сели трое взрослых с двумя детьми. Покровчане решили доплатить таксисту за «лишнего» человека, но мужчина отказался нарушать правила. Вначале женщина словесно попыталась унизить слабослышащего водителя. Не стесняясь детей, дама не выбирала выражения, пуская в ход и нецензурную брань.

- Я тебя ... уничтожу..., - в частности заявила женщина.

Женщина была очень недовольна тем, что водитель отказался нарушать правила

Закончилось всё попыткой избиения таксиста. Женщина кинулась на него с кулаками и, невзирая на попытки вразумления со стороны сидящего на заднем сидении мужчины, била кулаками инвалида.

- Оля, вылезай, - говорил мужчина покровчанке, столь рьяно желавшей попасть на Маршала Василевского, 67.

P.S. Полицейские Энгельса проводят проверку по факту нападения женщины на таксиста-инвалида.

Нападение произошло минувшей ночью, 2 августа. В ту же ночь 28-летний мужчина написал заявление в полицию.

- МУ МВД РФ по городу Энгельсу проводит проверку по данному факту, - подтвердили нападение «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.

Напомним, в прошлом году, 24 февраля, супружеская пара напала на саратовского таксиста Алексея Горохова. 36-летнего мужчину возмутило то, что водитель отказался везти ребенка без детского кресла. На агрессивного пассажира составили административный протокол и выписали штраф в 10 тысяч рублей.

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