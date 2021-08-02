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Общество2 августа 2021 15:20

Жительница Энгельса при детях обматерила и избила таксиста-инвалида

Мужчина отказался везти пять человек
Дарья ВасенинаДарья Васенина
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Яростная Ольга напала на таксиста

Яростная Ольга напала на таксиста

В Энгельсе Саратовской области пассажирка избила таксиста-инвалида. Видео, на котором запечатлен инцидент, распространяют в федеральных Telegram-каналах.

В машину сели трое взрослых с двумя детьми. Покровчане решили доплатить таксисту за «лишнего» человека, но мужчина отказался нарушать правила. Вначале женщина словесно попыталась унизить слабослышащего водителя. Не стесняясь детей, дама не выбирала выражения, пуская в ход и нецензурную брань.

- Я тебя ... уничтожу..., - в частности заявила женщина.

Женщина была очень недовольна тем, что водитель отказался нарушать правила

Женщина была очень недовольна тем, что водитель отказался нарушать правила

Закончилось всё попыткой избиения таксиста. Женщина кинулась на него с кулаками и, невзирая на попытки вразумления со стороны сидящего на заднем сидении мужчины, била кулаками инвалида.

- Оля, вылезай, - говорил мужчина покровчанке, столь рьяно желавшей попасть на Маршала Василевского, 67.

P.S. Полицейские Энгельса проводят проверку по факту нападения женщины на таксиста-инвалида.

Нападение произошло минувшей ночью, 2 августа. В ту же ночь 28-летний мужчина написал заявление в полицию.

- МУ МВД РФ по городу Энгельсу проводит проверку по данному факту, - подтвердили нападение «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.

Напомним, в прошлом году, 24 февраля, супружеская пара напала на саратовского таксиста Алексея Горохова. 36-летнего мужчину возмутило то, что водитель отказался везти ребенка без детского кресла. На агрессивного пассажира составили административный протокол и выписали штраф в 10 тысяч рублей.

Нападение на таксиста в Энгельсе

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