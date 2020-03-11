Суд оштрафовал напавшего на таксиста саратовца
Саратовца, напавшего на таксиста Алексея Горохова, оштрафовали на 10 тыс. рублей. Такое решение приняла сегодня, 11 марта, мировой судья судебного участка № 2 Октябрьского района Ирина Супрун.
Ранее полиция составила в отношении 36-летнего мужчины административный протокол за побои, а также по факту ненадлежащего воспитания детей.
Напомним, происшествие случилось 24 февраля на улице Чернышевского.
Супруги вызвали такси, не указав наличие ребенка. Алексей Горохов, в чьей машине не было детского кресла, отказался их везти. Мужчины начали ругаться, вследствие чего пассажир ударил таксиста, сломав очки.
ИСТОЧНИК KP.RU