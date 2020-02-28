2020-02-28T09:58:20+03:00
Общество

Дело о нападении на таксиста в Саратове направлено в суд

Также пассажиру грозит наказание за ненадлежащее воспитание ребенка
Екатерина Семенова
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В полицию Саратова 24 февраля поступило заявление от 45-летнего Алексея Горохова, водителя такси.

Как пояснили «КП-Саратов» в УМВД города, по словам заявителя, ему причинили телесные повреждения.

Потерпевший рассказал, что около полуночи ему поступил вызов на улицу Чернышевского, 83. Как оказалось, в такси собралась ехать семейная пара с ребенком. Водитель отказался их везти, так как у него не было детского кресла. То есть при вызове в мобильном приложении клиент должен был указать необходимость такой услуги.

Между пассажиром и шофером разгорелся конфликт. Гражданин ударил таксиста, разбив ему очки и ранив лицо.

Полиция нашла подозреваемого — им оказался 36-летний мужчина. Он признал вину, в отношении него составлен административный протокол о нанесении побоев. Сейчас материал направлен в районный суд.

Кроме того, составлен протокол по факту ненадлежащего воспитания детей. Материал направлен в комиссию по делам несовершеннолетних.

Проводится проверка по факту повреждения имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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