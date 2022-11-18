Памятные подарки для ветеранов-аграриев

В Саратовской области отметили достижения лучших аграриев. Сегодня, 18 ноября, в День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в Саратове прошла выставка достижений саратовских компаний, работающих в сфере сельского хозяйства. В главном зале правительства также прошла церемония награждения: представителей отрасли, продемонстрировавших наилучшие результаты в этом сезоне, наградили переходящими кубками Губернатора, а также почетными грамотами и знаками отличия.

Награждение за успехи в сельском хозяйстве

На выставке был представлен широкий спектр продукции: колбасные и кондитерские изделия, выпечка молочная продукция, копченые и соленые деликатесы, живая рыба, которые любой желающий мог попробовать. Представлены были также образцы выращиваемых в регионе сортов зерна и удобрений. Агротехнологи продемонстрировали макеты современных животноводческих и обрабатывающих комплексов.

Молочная продукция наших фермеров

Семена от саратовских производителей

На торжественной церемонии для аграриев итоги года подвел Роман Бусаргин. Он отметил высокую социально-экономическую отдачу деятельности АПК-сектора, ведь несмотря на дождливую погоду с саратовских полей удалось собрать рекордные 6 миллионов тонн зерна. Особую благодарность губернатор выразил лидерам уборочной: Балашовскому, Пугачевскому, Калининскому и Екатериновскому районам. Там собрали свыше 300 тысяч тонн зерна.

– Наша цель до конца 2022 года повысить среднюю зарплату в аграрном секторе до 40 тысяч рублей. В Ивантеевском, Духовницком, Марксовском, Пугачевском, Балашовском и Екатерининском районах на предприятиях аграрного комплекса сотрудники уже получают заработную плату выше этой суммы. Это гарантия стабильного развития районов и их ухода от дефицита кадров, – отметил глава региона.

Губернатор также отметил, что разработки саратовских селекционеров применяются более, чем в половине регионов России, а семеноводческие хозяйства обеспечивают семенами зерновых и бобовых всю область. За последние пять лет саратовские специалисты вывели десятки новых сортов. Саратовцы активно осваивают новые технологии хранения зерна, строятся новые элеваторы, зернохранилища и хабы.

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