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Общество18 ноября 2022 14:03

В Саратовской области отметили достижения лучших аграриев

Роман Бусаргин посетил выставку достижений саратовских компаний
Наталия Калинина
Памятные подарки для ветеранов-аграриев

Памятные подарки для ветеранов-аграриев

В Саратовской области отметили достижения лучших аграриев. Сегодня, 18 ноября, в День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в Саратове прошла выставка достижений саратовских компаний, работающих в сфере сельского хозяйства. В главном зале правительства также прошла церемония награждения: представителей отрасли, продемонстрировавших наилучшие результаты в этом сезоне, наградили переходящими кубками Губернатора, а также почетными грамотами и знаками отличия.

Награждение за успехи в сельском хозяйстве

Награждение за успехи в сельском хозяйстве

На выставке был представлен широкий спектр продукции: колбасные и кондитерские изделия, выпечка молочная продукция, копченые и соленые деликатесы, живая рыба, которые любой желающий мог попробовать. Представлены были также образцы выращиваемых в регионе сортов зерна и удобрений. Агротехнологи продемонстрировали макеты современных животноводческих и обрабатывающих комплексов.

Молочная продукция наших фермеров

Молочная продукция наших фермеров

Семена от саратовских производителей

Семена от саратовских производителей

На торжественной церемонии для аграриев итоги года подвел Роман Бусаргин. Он отметил высокую социально-экономическую отдачу деятельности АПК-сектора, ведь несмотря на дождливую погоду с саратовских полей удалось собрать рекордные 6 миллионов тонн зерна. Особую благодарность губернатор выразил лидерам уборочной: Балашовскому, Пугачевскому, Калининскому и Екатериновскому районам. Там собрали свыше 300 тысяч тонн зерна.

– Наша цель до конца 2022 года повысить среднюю зарплату в аграрном секторе до 40 тысяч рублей. В Ивантеевском, Духовницком, Марксовском, Пугачевском, Балашовском и Екатерининском районах на предприятиях аграрного комплекса сотрудники уже получают заработную плату выше этой суммы. Это гарантия стабильного развития районов и их ухода от дефицита кадров, – отметил глава региона.

Губернатор также отметил, что разработки саратовских селекционеров применяются более, чем в половине регионов России, а семеноводческие хозяйства обеспечивают семенами зерновых и бобовых всю область. За последние пять лет саратовские специалисты вывели десятки новых сортов. Саратовцы активно осваивают новые технологии хранения зерна, строятся новые элеваторы, зернохранилища и хабы.

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