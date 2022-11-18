Глава Саратовской области рассказал о задачах и развитии аграрной промышленности в регионе

Аквариум на выставке лучших аграриев Саратовской области
Фото: Наталия Калинина
Сегодня, 18 ноября, в День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в Саратове проходит выставка лучших аграриев региона.
Мероприятие проходит в Правительстве области, на нем присутствуют работники агропромышленной отрасли со всего региона. Одновременно в здании правительства проходит выставка достижений саратовских работников АПК. Свою продукцию представляли ведущие агрохолдинги региона - «Дубки», «Белая Долина», «Благояр», АО «Сокур-63», АО «Волга» и многие другие.
На мероприятии с поздравительной речью к сотрудникам аграрно-промышленного комплекса выступил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
Как отметил Бусаргин, Саратовская область является лидером в ПФО по площади озимых культур. При этом, Балашовский, Пугачевский, Калининский и Екатерининский районы губернии стали лидерами уборочной. В каждом из них собрано более 300 тысяч тонн продукции
Отметил, что отрасли приходится развиваться в условиях санкций, развивать импортозамещение – собственные технологии селекции, современное оборудование, выпускать конкурентноспособную продукцию.
– Разработки наших селекционеров применяются более, чем в половине регионов России, наши семеноводческие хозяйства обеспечивают семенами зерновых и бобовых всю область. За последние пять лет саратовские специалисты вывели десятки новых сортов семян. В регионе развиваются технологии хранения зерна, строятся новые элеваторы, зернохранилища и хабы.
Создается и современная логистическая инфраструктура с использованием всех видов транспорта. Например, уже к 2024 году в регионе появится речной приемо-погрузочный комплекс в селе Золотое.
Подобных инвестпроектов должно быть как можно больше. Вдоль берегов Волги расположен крупный аграрный район. Необходимо привлекать в область и инвесторов с комплексными проектами, которые предусматривают не только мощности по хранению зерна, но и его переработку. – отметил губернатор.
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