В Правительстве Саратовской области представили достижения аграриев региона

Свою продукцию представляли ведущие агрохолдинги региона - «Дубки», «Белая Долина», «Благояр», АО «Сокур-63», АО «Волга» и многие другие Фото: Наталия Калинина

Сегодня, 18 ноября, в День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в Саратове проходит выставка лучших аграриев региона.

Мероприятие состоялось в Правительстве области и собрало работников агропромышленной отрасли со всего региона. В здании правительства так же проходит выставка достижений саратовских работников АПК. Свою продукцию представляли ведущие агрохолдинги региона - «Дубки», «Белая Долина», «Благояр», АО «Сокур-63», АО «Волга» и многие другие.

Поздравление участникам выставки передал Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин

– Агропромышленный комплекс вносит значимый вклад в укрепление экономики и продовольственной безопасности нашей страны. Благодаря труду и профессионализму аграриев отрасль динамично развивается, растет ассортимент и качество продуктов. Важно создавать благоприятные условия для жизни и работы на селе, поддерживать фермеров и крестьянские хозяйства. – отметил Володин, пожелав работникам регионального АПК успехов.

Выставку посетил губернатор региона Роман Бусаргин, он ознакомился с достижениями саратовских аграриев. Как отметили на мероприятии, регион является одним из лидеров в Приволжье по развитию садоводства, животноводства и мелиорации земель.

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