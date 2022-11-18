Губернатор Саратовской области – к концу года средняя зарплата сотрудников в сельском хозяйстве должна составить 40 тысяч рублей

Роман Бусаргин на выставке в День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Фото: Наталия Калинина

Сегодня в Правительстве области награждают сотрудников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Губернатор Роман Бусаргин побывал на мероприятии, ознакомился с продукцией саратовских аграриев и поздравил с профессиональным праздником работников регионального АПК.

В своей речи глава губернии отметил вклад сотрудников АПК в продовольственную безопасность страны. Губернатор подчеркнул значимость труда аграриев для страны, области и каждого его жителя.

Важной совместной задачей регионального правительства и аграрно-промышленного комплекса Бусаргин назвал повышение качества жизни в селе.

– Чтобы село развивалось, нужно встречное движение государства и аграрного бизнеса. То есть, все вместе – частные инвестиции, нацпроекты и государственные программы. – подчеркнул губернатор

Губернатор также отметил важность для сохранения села благоустройства сельских территорией и строительства инфраструктуры в них. Еще одним важным моментом по сохранению села Бусаргин считает установление достойной заработной платы работникам областного АПК в селе.

– Поставлена задача до конца 2022 года ввести среднюю зарплату в до 40 тысяч рублей. В Ивантеевском, Духовницком, Марксовском, Пугачевском, Балашовском и Екатерининском районах на предприятиях аграрного комплекса сотрудники уже получают заработную плату выше этой суммы. Это гарантия стабильного развития районов и их ухода от дефицита кадров. – заявил глава региона.

Отдельно Роман Бусаргин попросил обратить внимание на проблему с дефицитом кадров, в частности – механизаторов. Губернатор отметил, что решение этого вопроса должно быть найдено до начала посевной. Бусаргин рассказал и об одной из инициатив правительства в этом направлении – весной студенты СГАУ выйдут на практику в поля, эта работа будет вестись вместе с Минсельхозом области.

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