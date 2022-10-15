«У нее было много Телеграм-каналов с резней»: что известно о подозреваемой в убийстве 10-летней девочки из Саратова

Фото: СУ СК по Саратовской области

Убийство 10-летней девочки сестрой-школьницей в Саратове произошло 13 октября 2022 года и потрясло страну. В этой истории всплывает все больше мрачных подробностей, однако мотивы чудовищной расправы остаются загадкой даже для самых лучших экспертов.

Двор дома, где произошло преступление

Трагедия произошла в так называемом «новом Солнечном» районе Саратова. Это у нас «город контрастов», где благоустроенный бульвар со скамейками и уютные зеленые дворы соседствуют с депрессивным недостроем, изрисованным детским народным творчеством.

Недострой в Солнечном

В десятиэтажке, где произошло убийство, все относительно чисто и прилично. Правда в подъезде, прямо напротив квартиры подозреваемой, лежит свежий водник с недожженной «плюхой» и куча бычков: тоже детское народное.

13 октября 2022 года в доме на улице Батавина было обнаружено изуродованное тело 10-летней девочки. Евгения А. пришла домой после работы и сделала страшную находку: ее 10-летняя дочь Карина была мертва. Эксперты насчитали на трупе сразу 24 ножевых ранения и заметили следы ожогов. Убийца использовал кухонный нож, а затем облил тело ребенка спиртом. Несчастная женщина сразу вызвала скорую и полицию. И, если медики могли только констатировать смерть девочки, то правоохранители вскоре указали на подозреваемого. Им стала 14-летняя сестра погибшей девочки, Милана.

24 ножевых и обожженное тело... В такую жестокость со стороны ребенка простому обывателю трудно поверить. Соседи семьи уже перешептываются, что девочка была не одна и в убийстве малышки участвовали ее подруги, однако следователи лишь отмахиваются от этих домыслов: современные экспертизы позволяют отследить мельчайшие следы на месте преступления и не позволили бы не заметить присутствие других подозреваемых.

Сейчас Милана уже рассказывает следователям, как убивала сестру. Подозреваемая находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего с особой жестокостью (п. «в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Его взял на контроль глава СУ СК РФ Александр Бастрыкин. Если вина девочки будет доказана, ей грозит реальный срок, несмотря на юный возраст: либо детская колония, которая сменится взрослой, либо, если врачи докажут невменяемость, принудительное лечение.

Семья, где произошла трагедия, абсолютно нормальная и благополучная, следователи сейчас внимательно проверяют причастность соцслужб. В квартире пострадавших сделан хороший ремонт. Папа Максим А. работает на одном из ведущих промышленных предприятий города, мама Евгения А. – сотрудница службы безопасности крупного транспортного узла. Они состояли в разводе. Девочки жили с матерью, однако отец всегда оказывал им материальную поддержку и интересовался судьбой дочерей.

Школа, где учились девочки

Что касается мотивов, то все одновременно и просто, и пугающе сложно. Обе девочки учились в школе «Аврора». По словам учителей, старшая, Милана, училась средне. У нее были тройки, однако одноклассники отмечают, что подозреваемая имела успехи по физкультуре и в целом производила приятное впечатление. По словам знакомых, девочка легко сходилась с людьми и не имела проблем с общением.

- Все сейчас в шоке. Она была такая милая, нежная, от нее никто не ожидал, - делятся напуганные восьмиклассники, однако после пары наводящих вопросов всплывают новые детали.

- У нее было много Телеграм-каналов с резней. Говорила, что любит смотреть такое, но мы думали, что просто шутит, - отмечают подростки и признают, что могли не воспринимать всерьез те странности, что уже были заметны за девочкой.

Знакомый подозреваемой припомнил, что пару лет назад (т.е. в 12 лет) она наносила себе порезы. Злые языки утверждают, что Милана и убитая Карина имели разных отцов, но все мало-мальски серьезные источники опровергают эту информацию.

- Она недолюбливала младшую сестру, часто ругались, - признается подруга подозреваемой, однако серьезных причин для разногласий у девочек никто назвать не может.

В социальных сетях Миланы типичный набор «тонко чувствующего» и «не такого как все» зумера: претенциозный ник вместо имени и фамилии, десятки картинок аниме и групп со словами «дэд инсайд» или «расчлененка» в шапке.

Здесь можно, конечно, уподобиться борцам «за все хорошее» и сходу обвинить черствое общество, соцсети или любимое 14-летней девочкой «Жестокое аниме от создателей «Наруто», где преследуемые палачами борцы за свободу выполняют опасные заказы». Однако реальность будет куда страшнее: подозреваемая ходила в ту же школу, что и другие, смотрела, слушала, общалась нормально, никто и подумать не мог… а потом 24 ножевых и ожоги на 10-летнем ребенке. Расследование уголовного дела продолжается.

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