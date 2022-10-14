Обгоревшее тело было изрезано ножом: за убийство 10-летней девочки в Саратове задержали ее сестру

Фото: СУ СК по Саратовской области

В Саратове 14-летняя девочка задержана по подозрению в жестоком убийстве младшей сестры. Эту шокирующую историю рассказали в СУ СК по региону.

Трагедия произошла 13 октября 2022 года в квартире на улице Батавина. Примерно в 18:30 мать вернулась с работы и увидела тело своей 10-летней дочери. На трупе было множество ножевых ранений и следов от огня. Родители погибшей обратились в полицию. Вызванные медики могли лишь подтвердить ее смерть.

Была организована доследственная проверка. Следователи и криминалисты следственного управления провели ряд проверок по уголовному делу. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства малолетнего с особой жестокостью (п. «в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В ходе расследования подозрение пало на 14-летнюю сестру потерпевшей. Сейчас с ней проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения. К органам опеки у следствия также есть вопросы.

Мотивы преступления пока неизвестны. Сообщается, что семья погибшего ребенка считалась благополучной и на учете у органов опеки не состояла.

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