«Девочки росли в заботе и достатке»: что известно о семье убитой 10-летней девочки из Саратова

Фото: СУ СК по Саратовской области

Семья убитой в Саратове 10-летней девочки была благополучной, на учете в органах опеки не состояла. Об этом рассказали в региональной прокуратуре сегодня, 14 октября.

Напомним, о трагедии стало известно вчера, 13 октября, поздно вечером. В квартире на улице Батавина было обнаружено тело 10-летней девочки. Примерно в 18:30 мать вернулась с работы и обнаружила изрезанный ножом и обожженный труп. Родители погибшей обратились в полицию. Вызванные медики могли лишь подтвердить ее смерть.

Вскоре история приобрела еще более драматичный оборот. По подозрению в убийстве ребенка была задержана ее 14-летняя сестра. Что могло послужить мотивом такой жестокости пока неизвестно. С девочкой работают специалисты. Возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего с особой жестокостью (п. «в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, у соцслужб не было оснований считать семью погибшего ребенка проблемной. Родители девочек состояли в разводе. Проживали они с матерью, однако папа оказывал необходимую материальную поддержку. Семья ни в чем не нуждалась. Косвенно это подтверждает и видео с места происшествия: в квартире хороший ремонт, чистота и порядок.

По данным источника, учились сестры в школе «Аврора», расположенной по адресу Батавина, 23.

Теперь правоохранителям предстоит выяснить, есть ли в трагедии вина органов опеки.

Дело взял на контроль глава Следственного комитета Российской федерации Александр Бастрыкин.

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