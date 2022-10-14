«Изрезала ножом, облила спиртом и подожгла»: 14-летняя девочка из Саратова рассказала, как убивала сестру

Осмотр места происшествия

На теле убитой в Саратове 10-летней девочки нашли множество ран и ожоги от спирта. Об этом КП-Саратов сообщил источник в правоохранительных органах.

Напомним, тело ребенка было обнаружено вчера, 13 октября, поздно вечером, в квартире на улице Батавина. Примерно в 18:30 мать пришла домой после работы и нашла свою 10-летнюю дочь мертвой. Изуродованное тело лежало на кухне. На нем было множество ножевых ранений и следы огня. Прибывшие на место медики могли только констатировать смерть ребенка.

Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего с особой жестокостью (п. «в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Его взял на контроль глава СУ СК РФ Александр Бастрыкин. Подозрение практически сразу пало на 14-летнюю сестры погибшей девочки, которая в тот вечер была с ней дома вдвоем.

Ребенка забрали на допрос, где она сделала ужасающее признание. 14-летняя Милана А. рассказала, что убила сестренку, пока родителей не было дома. Убила с действительно невероятной жестокостью: нанесла множество ножевых ранений, а затем облила спиртом и подожгла. Точное количество нанесенных ударов предстоит подсчитать экспертам. Зачем она это сделала, девочка не говорит.

На данный момент девочка находится в полицейском управлении, а затем она будет направлена в изолятор временного содержания. 14 лет подозреваемой уже исполнилось, так что она может нести уголовную ответственность.

Причины такого поступка предстоит выяснить психологам и другим профильным специалистам. Стоит отметить, что семья девочек была очень благополучной, на учете у соцслужб не состояла. В деньгах семья не нуждалась, в квартире был хороший ремонт, девочки ходили в школу «Аврора». Старшая училась средне: имела тройки. Характеризовалась она при этом положительно, никакой агрессивности учителя за ней не замечали.

Родители девочек Максим А. и Евгения были в разводе. Девочки жили с матерью, однако отец поддерживал их материально, интересовался судьбой дочерей. Оба родителя работают, не судимы.

Сейчас правоохранители проводят проверку в отношении действий органов опеки и выясняют, не было ли халатности с их стороны.

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