«Ей нужно было больше внимания»: почему 14-летняя школьница из Саратова могла зверски убить сестренку

Подозреваемая девочка заключена под стражу

Трагедия в Саратове 13 октября 2022 года потрясла страну. В одной из квартир на улице Батавина вернувшаяся с работы мама нашла тело своей младшей дочери. Судмедэксперты установили, что девочке было нанесено не менее 19 колотых ран ножом, а после ее облили спиртом и подожгли. Под подозрение в убийстве сразу попала старшая 14-летняя сестра Карина (имя изменено), которая была в этот момент дома. Позже на допросе она призналась в жесткой расправе над сестренкой. Что стало причиной такого зверства, девочка не объяснила. Семья считалась благополучной, хотя родители и были в разводе.

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Сейчас девочку обследуют психологи, говорить о причинах конфликтов с сестренкой Карина отказывается. Однако в комментариях под новостью в социальных сетях появились сообщения от знакомых семьи, которые рассказали, что девочка в последнее время начала увлекаться крипипастой (жанр интернет-фольклора, представляющий собой небольшие рассказы, цель которых — напугать читателя, - прим. ред.).

Родственники и близкие друзья семьи в шоке от произошедшего и по понятным причинам комментировать трагедию отказываются. Слухи между тем разрастаются, по одной из версий девочки были сводными сестрами по матери. Верить этим слухам вряд ли стоит. Официальная версия от следственного комитета скоро будет озвучена, сейчас идут проверки и допросы. На данной момент девочка содержится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

БИЛА НОЖОМ УЖЕ МЕРТВОЕ ТЕЛО СЕСТРЫ

На допросе Карина рассказала следователям, как убивала младшую сестру, пока родителей не было дома. По словам подростка, она сначала нанесла ребенку множество ножевых ранений, а после облила спиртом и подожгла. На теле девочки насчитали не менее 19 ударов ножом, вероятно, после первых ранений ребенок уже умер, а подросток вонзала лезвие уже в мертвое тело своей сестры.

В настоящее время следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Вероятно, с девочкой будут работать специалисты, которые установят степень ее вменяемости.

Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего с особой жестокостью (п. «в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Его взял на контроль глава СУ СК РФ Александр Бастрыкин.

В региональной прокуратуре сообщили, что семья была благополучной, не состояла на учете в органах опеки. В деньгах семья не нуждалась, в квартире был хороший ремонт, девочки ходили в школу «Аврора». Отец материально поддерживал бывшую жену и детей. Старшая дочь училась средне: имела тройки. Характеризовалась она при этом положительно, никакой агрессивности учителя за ней не замечали.

Журналист «Комсомолки» поговорил с психологом из Самары об известных фактах трагедии, чтобы понять возможные причины расправы.

Психолог, к. ф. н. Нина Ковалюнас предположила, что у подростка могло быть психическое расстройство, которое могло возникнуть из-за отсутствия должного внимания к ребенку.

- Ситуация, которая произошла в Саратове все же не массовая. Хочется думать, что это единичный случай, связанный с личностью именно данного человека, выросшего именно в этой семье. В причинах должны, конечно, разобраться специалисты-психиатры, возможно, это психическое заболевание, к тому же сразу бросается в глаза то, что совершивший подобный жестокий акт 14-летний подросток был предоставлен самому себе.

Внешнее благополучие семьи не всегда означает благополучие внутреннее. Ни родители, ни учителя, ни сверстники не заметили или не захотели заметить изменений личности, которые обязательно должны были предшествовать подобному действию. При внимании взрослых к подростку такие явные склонности к агрессии можно и должно было бы предотвратить.

Психические отклонения - вещь наследственная, но их активация и сознательное провоцирование подростка на подобные действия, если таковые были, например, «друзьями из интернета» должны были бы броситься в глаза близким. То, что случилось - это огромная беда для тех, кто находился рядом и не замечал уже наверняка идущего теневого процесса, а также урок для всех остальных - всего общества: нельзя быть равнодушным к детям, нельзя отказываться от воспитания и контакта с ними. Агрессия у детей - это не норма, а результат равнодушия и невнимания к ним.

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