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Происшествия14 октября 2022 7:53

Председатель Следственного комитета РФ взял на контроль ход расследования убийства девочки в Саратове

Евгений Бадиков
фото: СУ СКР

фото: СУ СКР

Председатель Следственного комитета РФ взял на контроль ход расследования убийства девочки в Саратове. Об этом сообщает СУ СК России.

Напомним, вчера, 13 октября, в квартире на улице Батавина мать обнаружила тело 10-летней дочери с множественными ранениями и следами от огня. Подозревается 14-летняя сестра погибшей.

Председатель СК России дал поручение руководителю СУ СК России Говорунову А.Ю. доложить о первоначальном комплексе следственных действий по уголовному делу об убийстве ребенка и поставил на контроль в центральном аппарате ведомства результаты его расследования.

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