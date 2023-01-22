Саратовцы выступили за создание сети городских кинотеатров

Кинотеатр "Победа в Саратове / Архив КП Фото: Ольга Симонова

Большинство жителей губернии поддержали инициативу, высказанную в Телеграм-канале соратников Вячеслава Володина. Напомним, вчера утром, 21 января, в сообществе «Володин Саратов» появился опрос с предложением создания в Саратове сети кинотеатров по аналогии с муниципальной киносетью Москвы «Москино».

- На примере возвращения старейшего к/т «Победа» в госсобственность – хотели бы вы создания в Саратове сети городских кинотеатров? – спрашивается в Телеграме.

Есть три варианта ответа: «Поддерживаю», «Не поддерживаю» и «Все равно». На данный момент 83 процента участников опроса проголосовали ЗА. Всего в голосовании на 20:00 22 января приняли участие 6306 человек.

В комментариях к этой публикации люди активно обсуждали идею. Покровчане вспомнили о кинотеатре «Родина», он был основан в 1938 году, а с 2019 не используется. С сентября прошлого года здание было выставлено на продажу за 50 миллионов рублей.

Скриншот: опрос в Телеграм-канале сторонников Володина

Многие жители области предложили развить идею и запустить на базе советских неиспользуемых кинотеатров «культурно-развлекательные центры» и проводить там театральные представления и развивающие кружки для детей.

Напомним, ранее в Телеграм-канале саратовских сторонников Володина провели голосование о национализации трех кинотеатров «Экран», «Пионер» и «Саратов».

84 процента саратовцев также поддержали предложение Вячеслава Володина о национализации кинотеатров «Экран», «Пионер» и «Саратов».

В опросе приняли участие 24 тысячи жителей. ЗА поддержку данной инициативы проголосовали более 22 тысяч.

В конце 2022 года уже был возвращен в государственную собственность кинотеатр «Победа». Годом ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин получил обращение от горожан с просьбой сохранить историческое здание в самом центре Саратова и открыть его для посещений.

Решение о национализации принял Арбитражный суд Саратовской области. В него с иском о признании ничтожной сделки по передаче в частную собственность кинотеатра «Победа» обратилось местное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Саратовской области.

Кинотеатр "Победа в Саратове / Архив КП Фото: Ольга Симонова

«Победа» является признанным объектом культурного наследия регионального значения, истец также требовал вернуть землю под ним. Саратовское госимущество требовало постановить, что сделка должна быть признана недействительной. Суд удовлетворил исковые требования и передал спорное имущество государству.

Предприниматели пытались обжаловать вынесенное решение в судах апелляционной и кассационной инстанций, однако решение было оставлено в силе. Затем ответчики обратились в Верховный Суд РФ, однако судья Верховного Суда не увидел оснований для передачи жалобы на рассмотрение Судебной коллегии. В связи с этим решение о передаче спорного имущества в федеральную собственность было оставлено в силе.

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