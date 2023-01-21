Голосование: Володин Саратов

Сегодня, 21 января, саратовцам предложили проголосовать за создание сети муниципальных кинотеатров. Соответствующий опрос проводится в Телеграм-канале «Володин Саратов».

- На примере возвращения старейшего к/т «Победа» в госсобственность – хотели бы вы создания в Саратове сети городских кинотеатров? – спрашивается в Телеграме.

Есть три варианта ответа: «Поддерживаю», «Не поддерживаю» и «Все равно». На данный момент 82 процента участников опроса проголосовали ЗА. Всего в голосовании на 13:00 поучаствовали 4053 человека.

Напомним, ранее в Телеграм-канале саратовских сторонников Володина провели голосование о национализации трех кинотеатров «Экран», «Пионер» и «Саратов».