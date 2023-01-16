Большинство саратовцев поддержали инициативу Володина о возвращении кинотеатров государству

Большинство саратовцев поддержали предложение Вячеслава Володина о возвращении кинотеатров государству. Опубликованы результаты опроса, проведенного в Телеграм-канале «Володин Саратов», а также группе Вячеслава Володина ВКонтакте.

84 процентов саратовцев поддержали предложение Вячеслава Володина о возвращении в госсобственность кинотеатров «Экран», «Пионер» и «Саратов».

В опросе приняли участие 24 тысячи жителей. ЗА поддержку данной инициативы проголосовали более 22 тысяч.

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