Кинотеатр "Победа"

Кинотеатр «Победа» вернулся в федеральную собственность. Об этом сообщает комитет культурного наследия Саратовской области.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Саратовской области обратилось в Арбитражный суд Саратовской области с иском о признании ничтожной сделки по передаче в частную собственность кинотеатра «Победа», который признан объектом культурного наследия регионального значения и земли под ним. По заявлению истца, сделку необходимо было признать недействительной. Суд удовлетворил исковые требования и передал спорное имущество государству.

Предприниматели пытались обжаловать вынесенное решение в судах апелляционной и кассационной инстанций, однако решение было оставлено в силе. Затем ответчики обратились в Верховный Суд РФ, однако судья Верховного Суда не увидел оснований для передачи жалобы на рассмотрение Судебной коллегии. В связи с этим решение о передаче спорного имущества в федеральную собственность оставлено в силе.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в прошлом году получил обращение от жителей Саратова с просьбой сохранить здание и открыть его для посещений.

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