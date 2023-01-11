Саратовская мэрия возвращает в собственность участки земли на тысячи квадратных метров

Продолжается закупка квартир для переселения граждан из аварийного жилья

В Саратове прошлый и начало нового 2023 года отметилось несколькими случаями изъятия крупных земельных участков в городе в пользу мэрии. Одновременно по всему облцентру идет снос аварийных зданий.

Власти заявляют конечной целью мероприятий расширение транспортных развязок в городе и работу над благоустройством. Отметим, по утвержденному в конце прошлой осени новому генеральному плану Саратова на ближайшие два десятилетия, в облцентре планируется создать 33 новых транспортных развязки, часть из которых будет многоуровневыми.

В первую очередь, в администрации заинтересованы в открытии транспортной развязки в районе Предмостовой площади. На реализацию этого проекта уже выделены деньги при поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Чиновники отмечают, что такая мера поможет расширить въезд в город со стороны моста «Саратов-Энгельс», – это увеличит пропускную способность магистральных автомобильных дорог. Одновременно в мэрии надеются улучшить условия для саратовцев, проживающих в ветхом жилье у Славянской площади Саратова – большинство из них обитают в домах имперского или раннесоветского периода.

Отметим, что мэрия находится в постоянном контакте с собственниками аварийного жилья в этом районе – с каждым из граждан чиновники индивидуально общались на предмет порядка переселения и размере денежной компенсации.

Помимо Предмостовой, саратовская администрация активно ноционализирует участки в других частях города. Так, только за два последних дня в мэрии изъяли два крупных земельных участка, площадью более 1800 квадратных метров.

Так, с формулировкой «для муниципальных нужд» администрация изымает земельный участок по адресу Мясницкая, 89 площадью 1699 кв. метров вместе с домом на нем.

11 января стало известно, что в Саратове на том же основании заберут в пользу муниципалитета почти 4 тысячи квадратных метров земли в микрорайоне СХИ. Соответствующее постановление подписала глава мэрии города Лада Мокроусова.

Изымаемый участок земли на Навашина, 26 сформируют при разделении «для муниципальных нужд» надела в 172,3 тысячи кв. м. В собственность администрации Саратова также перейдут 89 квартир, расположенных в пятиэтажке по указанному адресу. Дом, возведенный в 1972 году, признали аварийным позапрошлым летом.