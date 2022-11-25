В Саратове продолжаются мероприятия по расселению аварийных домов на Славянской площади

Расселение домов в Саратове

В Саратове продолжается расселение аварийных домов на Славянской площади, о чем рассказывает администрация города.

Средства на реализацию проекта были выделены при поддержке Вячеслава Володина. Он предполагает снос аварийного и ветхого жилья в районе Славянской площади. Эти меры позволят увеличить пропускную способность магистральных автодорог и улучшить жилищные условия граждан, расселяемых с этой территории. Также в этом районе появится новая зеленая зона – бульвар.

Въезд в город с моста «Саратов-Энгельс» расширится, что увеличит пропускную способность магистральных автомобильных дорог.

Стоит задача также улучшить жилищные условия граждан, переселяемых с указанной территории.

Взамен старой бани, расположенной по адресу Большая Горная, 36, планируется построить новую. Старое учреждение продолжит функционировать до появления нового помещения.

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