В Саратове продолжаются мероприятия по расселению аварийных домов на Славянской площади

Расселение домов в Саратове
В Саратове продолжается расселение аварийных домов на Славянской площади, о чем рассказывает администрация города.
Средства на реализацию проекта были выделены при поддержке Вячеслава Володина. Он предполагает снос аварийного и ветхого жилья в районе Славянской площади. Эти меры позволят увеличить пропускную способность магистральных автодорог и улучшить жилищные условия граждан, расселяемых с этой территории. Также в этом районе появится новая зеленая зона – бульвар.
Въезд в город с моста «Саратов-Энгельс» расширится, что увеличит пропускную способность магистральных автомобильных дорог.
Стоит задача также улучшить жилищные условия граждан, переселяемых с указанной территории.
Взамен старой бани, расположенной по адресу Большая Горная, 36, планируется построить новую. Старое учреждение продолжит функционировать до появления нового помещения.
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