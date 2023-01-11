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НовостиОбщество11 января 2023 11:19

Мэрия Саратова изымает участок в почти четыре тысячи квадратных метров на Навашина

Роман Хвалин
Фото: Яндекс.Карты

Фото: Яндекс.Карты

В Саратове с формулировкой «для муниципальных нужд» изымут почти 4 тысячи квадратных метров земли в микрорайоне СХИ. Соответствующее постановление подписала глава мэрии города Лада Мокроусова.

Изымаемый участок земли на Навашина, 26 сформируют при разделении надела в 172,3 тысячи кв. м. В собственность администрации Саратова также перейдут 89 квартир, расположенных в пятиэтажке по указанному адресу. Дом, возведенный в 1972 году, признали аварийным позапрошлым летом.

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