В Саратове под снос пойдут четыре аварийных дома

В Саратове признали аварийными и приняли решение о сносе еще четырех домов. Постановления, свидетельствующие об этом, были размещены на сайте администрации города, их подписала мэр Лада Мокроусова.

Под снос пойдут три двухэтажки и одна «хрущевская» пятиэтажка:

- Гоголя, 27 (строения В, В1, Д – двухэтажка, построенная в 1887)

- Малая Елшанская, 4 (двухэтажка, построенная в 1950)

- Вишневый проезд, 15 (двухэтажка, 1965 год постройки)

- проспект Строителей, 27б (пятиэтажка, сданная в 1967)

У владельцев жилья в указанных домах есть три месяца на переселение, снести здания должны также собственники жилья до 1 января 2025 года.

С формулировкой «для муниципальных нужд» администрация также изымет земельный участок по адресу Мясницкая, 89 площадью 1699 кв. метров вместе с домом на нем.

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