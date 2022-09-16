Фото: Церемония инаугурации

Роман Бусаргин официально вступил в должность губернатора Саратовской области. Торжественная церемония инаугурации состоялась сегодня, 16 сентября, в Большом зале регионального правительства.

Напомним, на прошедших выборах Роман Бусаргин набрал 716 974 голосов, что составило 72,55 процента от общего числа проголосовавших. Постановлением региональной Избирательной комиссии от 14 сентября, выборы признаны состоявшимися.

На церемонии присутствовали полпред президента в ПФО Игорь Комаров, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, бывшие губернаторы Саратовской области Дмитрий Аяцков и Валерий Радаев, депутаты государственной и областной думы, чиновники, силовики, духовенство различных конфессий, представители общественных организаций и многие другие приглашенные.

Инаугурация началась с поднятия флага Российской Федерации. Его на сцену внесли курсанты саратовского института Войск национальной гвардии.

- Вступаю в должность губернатора Саратовской области, клянусь верно служить народу, соблюдать Конституцию, законы Российской федерации, законы Саратовской области, - Роман Бусаргин произнес присягу и принял знаки отличия - штандарт и знак губернатора. Со сцены хор спел гимн РФ.

Полпред президента в ПФО Игорь Комаров поздравил Бусаргина с избранием, отметил успехи главы области на должности врио губернатора и обозначил направления дальнейшей работы. Губернаторы Самарской и Пензенской областей так же высказали свои поздравления.

Обратившись к гостям, Роман Бусарин поблагодарил жителей региона, свою семью и президента России Владимира Путина за доверие и поддержку.

- Саратовская область сейчас стоит в самом начале своего пути. Для устойчивого развития региону необходимо улучшение инвестиционного климата. За 6 месяцев этого года в область уже было привлечено 60 миллиардов рублей инвестиций, - обозначил точки роста избранный губернатор.

Для успешного достижения поставленных целей Роман Бусаргин призвал предпринимателей активно сотрудничать с правительством области, а чиновников - добросовестно подходить к исполнению своих обязанностей.

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