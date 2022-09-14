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Роман Бусаргин официально избран Губернатором Саратовской области. Результаты выборов были утверждены на сегодняшнем, 239 заседании избирательной комиссии

Роман Бусаргин на прошедших выборах получил 716 974 голосов, что составило 72,55 процента от общего числа проголосовавших, об этом сообщили сегодня, 14 сентября в ходе 239-ого заседания избирательной комиссии Саратовской области.

Председатель комиссии, Ирина Романова поблагодарила органы местного самоуправления и творческие коллективы за помощь и высокий уровень организации выборов в этом году.

По данным Избирательной комиссии, за три дня голосования на участках была зарегистрирована 21 тысяча 18-летних избирателей. В честь их первых выборов молодым людям были вручены праздничные открытки.

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