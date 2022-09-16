Фото: Роман Бусаргин

Роман Бусаргин обозначил точки роста для Саратовской области. О векторе развития региона он заговорил сегодня, 16 сентября, после церемонии инаугурации, которая состоялась в Правительстве саратовской области.

- Саратовская область находится в самом начале пути. Для устойчивого развития региона необходимо улучшение инвестиционного климата. За 6 месяцев года в область было привлечено 60 миллиардов рублей инвестиций, - заявил Бусаргин.

Глава региона также отметил, что у Саратовской области есть большой потенциал для развития в виде свободных плодородных земель и достаточных энергоресурсов.

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